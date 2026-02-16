Virtual Boy: Il fallimento che è diventato immortale

HQ

Non ricordo esattamente quando ho sentito parlare per la prima volta di Virtual Boy, ma era molto prima di internet e probabilmente in una delle riviste importate che compravo a una cifra irragionevole nella mia edicola locale o sulla rivista svedese Super Power.

Ero un fan Nintendo e avevo combattuto guerre sulle console con i fan di Sega durante la leggendaria era 16-bit con Mega Drive e Super Nintendo, e ora ero pronto per una nuova generazione. La collaborazione di Sony con Nintendo su un add-on CD era crollata e ora avrebbero rilasciato una loro console promettente, e Sega aveva sia il 32X che il Sega Saturn in programma. Inoltre, Jaguar era appena stato rilasciato e il fondatore di EA, Trip Hawkins, era pronto con il pesante 3DO, che sembrava destinato a conquistare l'intero mercato.

Ecco come sembra, il più grande flop di Nintendo di sempre.

Emozionante, ma dov'era Nintendo in tutto questo? Beh, proprio come erano arrivati molto indietro rispetto al Mega Drive con il Super Nintendo (e così avevano permesso loro di conquistare metà del mercato delle console), sembravano arrivare in ritardo anche questa volta. Si parlava di una collaborazione da sogno con i Silicon Knights, che producevano computer che Hollywood usava per gli effetti speciali all'epoca. Apparentemente avremmo potuto vivere questo da casa in tempo reale in quello che poi sarebbe stato chiamato Ultra 64, prima che diventasse finalmente Nintendo 64... Ma questo è successo qualche anno dopo.

Intorno al periodo in cui PlayStation e Saturn sono stati rilasciati in Giappone, noi in Europa abbiamo sentito parlare per la prima volta della soluzione provvisoria di Nintendo, ovvero Virtual Boy. Io, che amavo Nintendo tanto quanto Hulk Hogan e Optimus Prime, leggevo scetticamente del dispositivo e cercavo disperatamente di mantenere alta la mia speranza, ma invece di titoli incredibilmente epici e tecnologicamente avanzati come Battle Arena Toshinden, Wipeout per PlayStation, e Virtua Fighter e Daytona USA per Saturn, potevo giocare a Teleroboxer e Galactic Pinball in un solo colore. Rosso.

Ecco come appare la confezione originale. La copertura morbida che offre oscurità agli occhi è morbida e molto confortevole.

Il vero senso del sistema era offrire una vera grafica 3D, e il creatore del dispositivo - Gunpei Yokoi, il leggendario dietro successi come Power Slash, Kid Icarus, Metroid e Game Boy - rivelò poi che i diodi rossi erano i più economici. Il colore non è mai stato nemmeno un'opzione, ed era anche più difficile ottenere una buona profondità nell'immagine. Altre cose che sembravano poco chiare erano se fosse un dispositivo portatile o fisso, e se fosse anche solo possibile giocare in multiplayer?

Il dispositivo fu lanciato in Giappone nell'estate del 1995, circa sei mesi dopo PlayStation e Saturn, suscitando un attesa piuttosto debole. Le due console basate su CD hanno dominato tutta la copertura mediatica con i loro giochi incredibilmente interessanti. Era quasi impossibile comprendere che Ridge Racer per PlayStation e Panzer Dragoon per Saturn fossero giochi reali quando si vedevano le loro foto nei media videogiochi, dopo aver giocato esclusivamente a giochi pixelati su Mega Drive e Super Nintendo. Virtual Boy, invece, non funzionava affatto nelle foto. Sembravano brutti giochi Super Nintendo con un solo colore, e il 3D non poteva essere trasmesso attraverso le riviste.

Nintendo era avanti su Sony con i doppi controller, ma optò per le levette di controllo. Ci sono anche pulsanti simili a grilletti sul lato inferiore, anch'essi avanti rispetto ai tempi.

Il dispositivo è stato poi rilasciato anche negli Stati Uniti, quando sono iniziate a circolare voci su quanto fosse terribile da usare realmente. Gli occhi delle persone si riempivano di lacrime anche dopo brevi sessioni di gioco fissando i diodi rossi, e il supporto era difficile da regolare correttamente, quindi tendevano a stare seduti con il collo sporgente, il che portava a problemi al collo e mal di schiena. Inoltre, c'erano frequenti segnalazioni secondo cui il dispositivo causava mal di testa agli utenti e li faceva sentire nauseati.

Nintendo si rese presto conto del suo errore e interruppe ogni supporto. Il Virtual Boy era morto e non era mai arrivato in Europa. Furono vendute in totale 770.000 unità e pubblicati 22 giochi. Per dare un'idea, molti pensavano che la Wii U fosse un tale fallimento che Nintendo avrebbe dovuto chiudere la produzione di console e diventare una terza parte, mentre la Wii U vendeva comunque quasi 14 milioni di unità, cioè quasi 20 volte di più. Per confrontarlo con un altro flop di vendita, l'add-on Mega CD per il Mega Drive vendeva il doppio rispetto al Virtual Boy.

Recentemente, Mario Tennis Fever è stato rilasciato per Switch 2. Il primo gioco della serie fu in realtà Mario's Tennis for Virtual Boy, che era incluso con la console.

Ma come è arrivata Nintendo a questo punto? Cosa li ha spinti a pensare che questo fosse il modo migliore per contrastare i progressi di Sony e Sega mentre aspettavano il Nintendo 64?

La domanda è valida, ma non del tutto facile a cui rispondere. Il creatore, Gunpei Yokoi, lasciò Nintendo solo un anno dopo il flop di Virtual Boy e morì tragicamente in un incidente d'auto nel 1997, all'età di soli 56 anni. Col senno di poi avrebbe sicuramente avuto molte storie entusiasmanti da raccontare, ma sappiamo che il progetto, con nome in codice VR32, è stato lanciato nel 1991, l'anno dopo che il Super Nintendo è stato rilasciato in Giappone (arrivato in Europa nel 1992). L'obiettivo era offrire qualcosa di veramente innovativo che rafforzasse la percezione che le persone hanno di Nintendo come un'azienda che supera i limiti.

La tecnologia utilizzata era qualcosa chiamato Private Eye, creato da Reflection Technology. La loro versione fu un precursore precoce della realtà virtuale, ma così primitiva che diverse aziende rifiutarono di provare a farne qualcosa, inclusa Sega. E chi conosce la storia Sega degli anni '90 sa che non è stata davvero una grande tecnologia nuova che hanno rifiutato, il che avrebbe dovuto essere un grande segnale d'allarme.

Questa settimana, Virtual Boy arriverà nell'abbonamento Switch Online + Expansion Pack, inclusi due giochi inediti prima.

Come detto sopra, molte persone si sono sentite anche nauseate per il concetto, che era anch'esso molto costoso, cosa che Nintendo ha cercato di risolvere semplicemente rimuovendo le meccaniche del giroscopio. Ciò che rimaneva era un dispositivo che funzionava essenzialmente come binocolo (non c'era nulla di "virtuale", nonostante il nome del dispositivo) e mostrava grafica primitiva in tre dimensioni, ma poteva essere giocato solo per brevi periodi di tempo.

Si dice che lo stesso Shigeru Miyamoto fosse moderatamente interessato al dispositivo e abbia passato il suo tempo sul Nintendo 64, e il Virtual Boy fu lanciato prima ancora che fosse completamente pronto, proprio affinché Nintendo avesse qualcosa di nuovo in un periodo in cui forti concorrenti minacciavano di affermarsi sul mercato e conquistare quote di mercato.

In un certo senso, potrebbe comunque funzionare, perché il fatto che il dispositivo fosse così strano e strano ha fatto ricordare la gente. Il Virtual Boy è un dispositivo che non è mai davvero scomparso dalla coscienza delle persone, e se ne parla costantemente più di, per esempio, all'Atari Lynx, al Neo Geo CD, al PC-FX e al Sega Pico, tutti venduti più o meno allo stesso livello. Nintendo stessa non si è mai tirata indietro davanti al suo flop, anzi l'ha abbracciato. Virtual Boy appare in innumerevoli giochi e ha un posto permanente nel Nintendo Museum.

È necessario un accessorio per giocare a Virtual Boy tramite Switch Online, e torneremo presto con una recensione.

E il fatto che sto scrivendo questo ora è perché Virtual Boy arriverà questa settimana su Switch Online + Expansion Pack con diversi giochi, inclusi due inediti prima. Un prodotto di nicchia, per usare un eufemismo, che richiede anche di acquistare un porta-switch in cartone o plastica dal sito Nintendo (anche se probabilmente saranno disponibili alternative di terze parti).

Ma l'interesse è alto. "Tutti" conoscono Virtual Boy, ma pochissimi hanno mai provato questo fallimento monumentale ma affascinante, che in realtà ha prodotto dei buoni giochi, giochi che sfruttano l'hardware su cui girano e sono impossibili da giocare se si tolgono gli effetti 3D. Torneremo presto con una recensione dell'accessorio Virtual Boy, e concludiamo questo articolo con i cinque migliori giochi rilasciati per questo formato.

Virtual Boy top 5:

5. Galactic Pinball

Il flipper in 3D potrebbe non sembrare così entusiasmante, ma la presentazione era di prim'ordine e la profondità di campo gli dava, ehm, una dimensione in più. Inoltre, il flipper è perfetto per il Virtual Boy, che è più adatto a sessioni di gioco più brevi.

4. Allarme Rosso

Qual è il modo migliore per dimostrare tre dimensioni? Con uno sparatutto tridimensionale, ovviamente. Red Alarm oggi risulta un po' scatto, ma la grafica rossa gli conferisce un'atmosfera leggermente cybernetica e, dal punto di vista del gameplay, offre comunque un buon intrattenimento.

3. Jack Bros.

Il primo incontro del mondo occidentale con la serie Megami Tensei avvenne nello spin-off del 1995 Jack Bros. Ero titubante a includerlo perché è uno dei pochi giochi di Virtual Boy che funzionerebbe altrettanto bene senza il dispositivo, ma le avventure di Jack Frost, Jack Lantern e Jack Skeleton sono comunque sufficienti per la lista.

2. Teleroboxer

Tecnicamente il titolo più impressionante, dove combatti davvero in tre dimensioni, offrendo una sensazione fisica senza pari. È anche veloce e veloce, e ancora oggi regge in termini di gameplay.

1. Terra di Wario

Wario si muove fluidamente tra le dimensioni in quello che è di gran lunga il miglior Virtual Boy, che risulta anche sontuoso in un modo che altri titoli non hanno. Controlli precisi, autentico design dei livelli Nintendo e una struttura visiva chiara fanno sembrare una "vera" avventura di Wario che vale la pena vivere per intero.