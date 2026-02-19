Virtual Boy su Switch/Switch 2

HQ

Da quando il concetto di Virtual Console è stato lanciato su Wii, la gente chiede l'opportunità di giocare a Virtual Boy, e la domanda è rimasta anche durante le epoche di Wii U e Switch. La verità, tuttavia, è che non è una questione del tutto semplice da risolvere. Virtual Boy era davvero bravo solo in una cosa, ovvero la grafica tridimensionale.

E Nintendo, fedele al suo stile, si è assicurata naturalmente di sfruttare al massimo questo aspetto. Questo significa che spesso i giochi richiedono capacità 3D per funzionare. Anche un platform come Wario Land ha ostacoli che oscillano dentro e fuori dall'inquadratura, che diventano praticamente impossibili da evitare se si rimuove l'effetto 3D. Forse è anche per questo che Nintendo ha impiegato così tanto tempo ad aggiungere il supporto per Virtual Boy alle sue console.

Nintendo ci permette agli europei di vivere questa esperienza per la prima volta. Ci siamo persi qualcosa?

Ora è finalmente arrivato e, come avete capito, servono soluzioni speciali per farlo funzionare. Il Virtual Boy originale (di cui puoi leggere di più nel nostro articolo completo) consisteva in un visore montato in piedi che ricordava in qualche modo i binocoli turistici spesso trovati negli edifici alti e in luoghi simili. Aveva anche schermi integrati. Qui, Nintendo ha optato per una soluzione più economica, e il Virtual Boy che vendono (esiste anche una versione in cartone molto più economica) tramite il My Nintendo Store è in realtà solo un guscio vuoto.

Non ha un controller proprio (ne parleremo più avanti) e non contiene elettronica. Il gadget apparentemente identico ha ancora tutte le prese e i comandi - servono solo per decorazione e non hanno alcuna funzione. L'idea è invece aprire la parte superiore di questo dispositivo e inserire lo schermo della Switch o della Switch 2 (il primo richiede una semplice sostituzione di un portaoggetti avvitato), che poi funge da Virtual Boy. Le iconiche grafiche rosse del dispositivo - il Virtual Boy aveva un solo colore - derivano dagli occhiali colorati attraverso cui si guarda.

Il dispositivo è essenzialmente identico all'originale.

Sono abbastanza fortunato da possedere anch'io un Virtual Boy e li ho confrontati fianco a fianco. Posso dire che sono così simili che non riesco a distinguerli se non girandoli e guardando il sotto. È davvero una replica quasi perfetta che Nintendo offre, con dettagli come quelle strane coperture nere in gomma ai lati e quel supporto mezzo rotto che non si raggiunge mai all'altezza giusta. L'unica possibile differenza è che penso che la nuova unità abbia una tonalità rossa leggermente meno calda rispetto all'originale.

Giocare a Virtual Boy è ancora un'esperienza un po' surreale. Gli effetti 3D sono davvero buoni ancora oggi e sono diversi da qualsiasi cosa si possa sperimentare al di fuori del mondo della VR o degli occhiali 3D moderni. Qui puoi regolare l'effetto 3D con il software invece che con l'hardware, il che funziona benissimo, anche per me, che ho errori di rifrazione e porto gli occhiali. La copertina morbida qui è ancora migliore rispetto al dispositivo originale (forse perché il vecchio materiale si è un po' indurito) e si chiude in modo da tenere efficacemente fuori la luce.

Dettagli come prese e oggetti simili sono inclusi, ma non possono essere utilizzati.

Tuttavia, ovunque mi sieda in casa, è difficile trovare un posto che offra una buona ergonomia. Questo era un problema con l'originale ed è ancora un fastidio. Devi spingere con attenzione la testa in avanti per tenerla vicina, il che è scomodo per il collo, e poiché non è possibile sollevare o abbassare il dispositivo in modo adeguato, c'è un alto rischio che le sedie e i tavoli non forniscano esattamente l'altezza necessaria per suonare comodamente.

L'originale era giocato con un controller piuttosto unico, avanti rispetto ai suoi tempi sotto molti aspetti, con impugnature chiare, doppi comandi e pulsanti di scatto. Sarebbe stato fenomenale se Nintendo avesse offerto anche l'opzione di usarne uno, ma al momento non è qualcosa che offrono (anche se potrebbero riconsiderare se questa soluzione Virtual Boy diventerà molto popolare). Fortunatamente, sostituirlo con levette analogiche funziona molto bene nella maggior parte dei giochi, e direi persino che funziona meglio in un gioco come Red Alarm, mentre penso che Teleroboxer diventi un po' più irregolare.

Purtroppo un incubo ergonomico.

Come prima, però, mi sento un po' di crampi alle braccia per aver giocato troppo a lungo davanti al dispositivo. Non è una buona posizione, ma fondamentalmente la migliore, dato che il controller sulle tue ginocchia ti fa sentire ancora più inclinato in avanti per guardare dentro il Virtual Boy. Naturalmente, non posso biasimare questo dispositivo quasi identico, dato che è un difetto di progettazione del 1995. Tuttavia, Switch offre una soluzione. Trovo che giocare con un Joy-Con in ogni mano e le braccia rilassate ai lati significhi che, per la prima volta in oltre 30 anni, non provi dolore a braccia e spalle giocando con questo dispositivo.

Anche i miei occhi sono un po' più felici. La grafica rossa arrabbiata mi faceva sempre lacrimare gli occhi e potevano farmi venire mal di testa se giocavo a Virtual Boy per un'ora. Questa soluzione emula la grafica e, come detto, usa il vetro rosso per il colore, che non è affatto stancante per gli occhi allo stesso modo (anche se sembra comunque di accendere la luce in una stanza buia dopo aver finito di giocare) come quando i diodi rosso brillante bombardano gli occhi con il dispositivo reale.

Ci sono già diversi giochi davvero validi disponibili, e altri sono in arrivo.

La qualità del suono è ovviamente un po' compromessa dal fatto che le unità Switch sono alloggiate in una piccola scatola di plastica rossa (anche se ci sono aperture strette sul fondo), ma non è che l'unità originale fosse il massimo dell'hi-fi in termini di suono, e gli altoparlanti molto più competenti compensano molto bene questo aspetto.

Quindi... Dovresti prenderne uno di questi (o la versione di cartone più economica)? Ci sono due risposte. Se non sei un fan dei giochi retrò, non sei molto interessato alla realtà virtuale e pensi che il gaming debba essere un evento rilassante e conviviale, allora questo non è sicuramente qualcosa da considerare. C'è un buon motivo per cui Virtual Boy è diventato il più grande flop di Nintendo di sempre. Dopo appena un'ora, gli occhi saranno stanchi e le spalle doloranti, e ci sono giochi migliori di questo per altri formati su Switch Online + Expansion Pack.

Tuttavia, se sei interessato alla storia dei videogiochi e ami Nintendo, te lo consiglio comunque. È complicato da giocare, difficile da gestire correttamente con l'ergonomia e incredibilmente primitivo - ma qui ci sono ottimi giochi da scoprire. Telerobox e Wario Land sono entrambi molto divertenti e valgono facilmente il costo almeno dell'unità a cartuccia. Inoltre, non c'è nulla di simile a questa strana e, sotto molti aspetti, leggendaria, di cui molte persone hanno opinioni ma pochi hanno effettivamente provato. Inoltre, è un pezzo davvero interessante da avere sullo scaffale dei giochi.