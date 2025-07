Virtuos afferma che le prestazioni della GPU di Switch 2 sono "paragonabili" a quelle di Xbox Series S

HQ

Dopo aver visto Mario Kart World e i trailer dell'imminente Donkey Kong Bananza, è evidente che Switch 2 sembra avere un po' di potenza digitale sotto il cofano. Ma quanto è davvero potente?

Prima della sua uscita, c'erano frequenti voci secondo cui le sue prestazioni sarebbero state vicine a quelle della PlayStation 4, ma diversi sviluppatori (non ultimo Koei Tecmo) hanno affermato che è più vicina alla Xbox Series S, e quindi appartiene a questa nuova generazione anche dal punto di vista delle prestazioni. Ora un altro sviluppatore è intervenuto sulla questione e anche loro sembrano credere che Switch 2 sia più potente di quanto alcuni possano aver pensato.

Virtuos, uno studio di supporto con sede a Singapore che assiste principalmente altri sviluppatori ed è stato coinvolto in innumerevoli progetti importanti - i più recenti The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Metal Gear Solid Δ: Snake Eater del mese prossimo, che hanno anche contribuito a sviluppare - hanno condiviso le loro opinioni sulla questione in un'intervista con Wccftech. Il direttore dello sviluppo aziendale Eoin O'Grady commenta:

"Dal punto di vista della GPU, lo Switch 2 si comporta leggermente al di sotto della Serie S; Questa differenza è più evidente in modalità portatile. Tuttavia, la Series S non supporta tecnologie come il DLSS, come lo Switch 2. Questo rende le capacità della GPU delle due console complessivamente comparabili".

Per quanto riguarda la CPU, invece, il quadro è un po' diverso, e conclude:

"Dal punto di vista della CPU, c'è una distinzione più chiara tra le due console. Lo Switch 2 è più vicino alla PlayStation (PS) 4 sotto questo aspetto, avendo una CPU un po' più potente di quella della PS4. Poiché la maggior parte dei giochi tende ad essere più legata alla GPU che alla CPU quando è ben ottimizzata, l'impatto di questa differenza dipende in gran parte dal gioco specifico e dal suo frame rate target.

Qualsiasi gioco distribuito a 60 FPS sulla Series S dovrebbe essere facilmente trasferito su Switch 2. Allo stesso modo, anche un gioco Series S a 30 FPS legato alla GPU dovrebbe essere portato bene. I giochi con fisica complessa, animazioni o altri elementi che richiedono molta CPU potrebbero incorrere in ulteriori sfide per raggiungere i 30 o 60 FPS o richiedere un'ottimizzazione extra durante il porting.

Crede che questo renda il dispositivo un buon complemento a Steam Deck in termini di crescita del mercato portatile e pensa che sia un ottimo modo per portare con te grandi giochi in movimento:

"Lo Switch originale, insieme a Steam Deck e ad altri impianti di gioco portatili di alta qualità, ha contribuito alla crescita in questo settore. I giocatori vogliono sempre più giochi AAA in movimento, quindi penso che vedremo Switch 2 superare il suo predecessore".

Condivide la sua opinione sulle potenzialità di Switch 2?