Virtuos vuole affrontare il compito di portare Red Dead Redemption 2 e GTA V su Nintendo Switch 2

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Virtuos, pur non essendo uno studio che sviluppa titoli originali, è uno degli studi di co-sviluppo o contratto più noti del settore. Dobbiamo ringraziare titoli come Dark Souls Remastered, Metal Gear Solid Delta, Age of Mythology: Retold e Judas, solo per citarne alcuni. È chiaro che il loro portfolio dimostra non solo un talento nel portare giochi importanti su diverse piattaforme, ma anche una genuina ammirazione per i videogiochi. E ora vogliono fare un'offerta per portare due dei più famosi incompiuti titoli commerciali su nuove piattaforme, ovvero Red Dead Redemption 2 e GTA V su Nintendo Switch e Switch 2.

Una delle domande più discusse durante la generazione precedente di Nintendo era se la console potesse girare GTA V nativamente, e quasi nessuno capisce perché Nintendo e Rockstar non abbiano raggiunto un accordo qui (anche se per altri capitoli del franchise) per portare il gioco più redditizio della storia alla seconda console più venduta della storia (almeno fino a quando le vendite inizieranno in India il prossimo anno). E con Red Dead Redemption, l'ammirazione è altrettanto grande. E Virtuos, ora che Rockstar celebra il 15° anniversario del lancio di L.A. Noire (il cui porting per Switch è stato realizzato da Virtuos), vuole essere incaricato di sviluppare la versione Nintendo Switch di Red Dead Redemption 2.

Secondo i resoconti di Pockettactics, basati su conversazioni con alcuni dirigenti dello studio, di Virtuos "amiamo questi giochi e crediamo che possano brillare ancora una volta sulla Switch, deliziando ancora più giocatori." Questo è curioso, dato che sentiamo da mesi sia da insider affidabili come NatetheHate sia dalle nostre stesse fonti, che un porting per Switch di Red Dead Redemption 2 è in lavorazione da tempo, anche se non ci sono ancora annunci ufficiali o data di uscita in vista. Forse i commenti dei Virtuos incoraggeranno presto Rockstar a fornire una qualche risposta in qualche modo...