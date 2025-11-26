Virtus.pro firma un ex giocatore di Team Liquid nel roster Dota 2

HQ

Virtus.pro ha cambiato la sua squadra Dota 2 durante un breve periodo di inattività mentre ci avviciniamo sempre di più al torneo DreamLeague Season 27 tra il 10 e il 21 dicembre.

Dopo la separazione da Nikita "Daxak" Kuzmin all'inizio di novembre, ora l'organizzazione ha nominato un giocatore sostitutivo, che si tratta dell'ex stella Team Liquid Jonáš "SabeRLight-" Volek. Si unisce alla squadra in Posizione 3 e cercherà di aiutarla a tornare in forma e a riprendere la strada vincente che conosceva alla fine degli anni 2010.

Parlando di firmare SabeRLight, Virtus.pro ha espresso: "[SabeRLight] è un giocatore esperto con una solida reputazione a livello internazionale. Nel corso della sua carriera, ha gareggiato per TSM, Shopify Rebellion e Team Liquid. Durante il suo periodo con Liquid, Jonas ha avuto una stagione 2025 solida, contribuendo alle vittorie della squadra in tre tornei importanti."

Pensi che l'introduzione di SabeRLight migliorerà i risultati di Virtus.pro in Dota 2 ?