Virtus.pro incoronato Marvel Rivals Vincitore del campionato Stagione 1 EMEA

Si è concluso un altroMarvel Rivals importante evento competitivo. Dopo il recente Invitational, ora si sono conclusi anche i tornei Marvel Rivals Championship Season 1, il che significa che conosciamo ciascuno dei vincitori regionali.

Per quanto riguarda l'area EMEA, Virtus.pro rimane la squadra da battere dopo aver conquistato Luminosity Gaming EU nella finalissima di ieri. Questo risultato vede la squadra tornare a casa con $ 6.000 di premio in denaro e un altro titolo da aggiungere alla sua collezione in crescita.

Come per il Nord America, si applica lo stesso premio e andrà a Sentinels, che è riuscito a tenere a bada 100 Thieves nella partita conclusiva della regione.

Passando all'Asia, Uprise sta portando a casa la parte del leone del premio in denaro in palio dopo aver superato Gen.G Academy nel gran finale.

E poi, infine, abbiamo la Cina, dove OUG viene incoronato campione dopo aver sconfitto Tayun Gaming nell'ultima grande partita del torneo.

Con questo in mente, il prossimo torneo vedrà il Rivals Fight Nights continuare questo fine settimana, con il torneo europeo che si terrà il 10 aprile e offrirà un premio in denaro di $ 1.000.