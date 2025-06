Virtus.pro panchine FL4MUS e firma il suo sostituto

HQ

Virtus.pro ha annunciato un paio di modifiche al suo roster attivo Counter-Strike 2. La squadra russa ha deciso di mettere in panchina uno dei suoi giocatori principali e ha già deciso un sostituto anche per loro.

Timur "FL4MUS" Marev è stato rimosso dalla line-up attiva, tutto per il seguente motivo, come spiegato dal CEO Nikolai Petrossian.

"Timur è un giocatore di talento e un grande compagno di squadra. Purtroppo, le circostanze non ci hanno permesso di raggiungere gli obiettivi che ci eravamo prefissati in precedenza. Tuttavia, sono fiducioso che Timur abbia ancora il potenziale per lasciare il segno sul grande palcoscenico".

Per quanto riguarda chi verrà introdotto come sostituto, Ilya "Perfecto" Zalutskiy sta tornando al gioco attivo dopo un periodo sulla panchina di Cloud9. Prenderà il posto di FL4MUS e per quanto riguarda il motivo per cui Perfecto è stato selezionato, la spiegazione di Petrossian è la seguente:

"I fan di CS conoscono Ilya come uno dei migliori anchor player al mondo. Il suo arrivo ci permetterà di ridistribuire i ruoli nel gioco e di sbloccare il pieno potenziale dei nostri giocatori".

V.P aggiunge anche che con questo cambiamento nei libri, non ci sono ulteriori mosse pianificate per la sua line-up CS2, il che significa che dovremmo aspettarci di vedere questa squadra all'IEM di Colonia e al Esports World Cup.