Virtus.pro si impegna negli esports Honor of Kings firmando la squadra degli Ex-Twisted Minds

HQ

Virtus.pro ha segnato il suo ritorno nel mondo competitivo Honor of Kings, poiché l'organizzazione dell'Europa orientale ha ora firmato un nuovo roster composto dalla squadra Ex-Twisted Minds. La ragione della firma è probabilmente in parte dovuta alla sempre più avvicinata Coppa del Mondo Esports, poiché V.P continua a posizionarsi come una delle organizzazioni più importanti del festival e senza dubbio una delle favorite per sfidare il Team Falcons nel Club Championship generale che copre tutti i vari tornei disputati in 20+ partite.

Secondo il Honor of Kings, la squadra firmata da V.P include i seguenti individui:



Giorgio "Nighty" Hu



Zhang "Roc" Peng



Martin "Hailang" Raza



"TGold"



Ryan "Clue" Maaroufi



Xu "Xu" Ruoran



Sabrina "Sya" Starke nel ruolo della manager della squadra



Ci aspettiamo che la squadra rappresenti il V.P. nella prossima stagione Honor of Kings, che inizia con l'evento Major League Spring 2026 dal 12 marzo.