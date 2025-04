Virtus.pro si separa dall'allenatore Pashanoj Counter-Strike 2

HQ

Virtus.pro ha fatto una mossa nel tentativo di migliorare i risultati del suo team Counter-Strike 2. L'organizzazione ha deciso di separarsi dall'allenatore Pavel "PASHANOJ" Legostaev, un individuo che fa parte della squadra da quasi due anni, anche se inizialmente nel ruolo di analista prima di essere promosso a capo allenatore nel settembre 2024.

Per quanto riguarda il motivo per cui VP ha deciso di lasciare Pashanoj, la recente serie di risultati importanti che non sono stati all'altezza è senza dubbio un fattore che ha contribuito, poiché la squadra non è stata in grado di fare davvero un'ammaccatura quando si è confrontata con le migliori squadre e giocatori di tutto il mondo.

Parlando del passaggio da Pashanoj, l'amministratore delegato di VP Nikolai Petrossian ha dichiarato: "Le ultime settimane hanno dimostrato che la squadra ha bisogno di una nuova prospettiva di coaching, soprattutto con i nostri obiettivi per la prossima stagione in mente. Pavel ha adempiuto alle sue responsabilità e ha supportato la squadra durante una fase di transizione, ma ulteriori progressi richiedono ora un approccio diverso. Ringraziamo Pasha per il suo tempo con il nostro club e gli auguriamo il meglio per i suoi impegni futuri".

Non ci sono ancora notizie sul nuovo allenatore, ma ci viene detto di aspettarci informazioni in merito molto presto.