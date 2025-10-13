Vision Quest concluderà la "trilogia" iniziata con WandaVision

Il 2026 sarà un grande anno per i fan di Marvel. Wonder Man arriva a gennaio, Daredevil: Born Again torna a marzo, X-Men '97 in estate,Spider-Man: Brand New Day a luglio, Your Friendly Neighborhood Spider-Man in autunno eAvengers: Doomsday a dicembre. Tutto questo sta arrivando e questo non include nemmeno Vision Quest, che deve inserirsi da qualche parte nel mezzo...

Non conosciamo ancora la data precisa per quando Vision Quest sarà presentato in anteprima su Disney+, ma sappiamo che sarà nel 2026. Poiché ci sono piani live-action per la prima metà dell'anno circa, un'ipotesi ragionevole è che colmerà il divario tra Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday. Ma Marvel deve ancora confermarlo.

Quello che sappiamo è che completerà la "trilogia" che originariamente ha preso il via con WandaVision nel 2021 (seguita da Doctor Strange in the Multiverse of Madness...? Agatha All Along...?). Inoltre, ci saranno alcuni volti che ritorneranno oltre a Paul Bettany come Vision, poiché Variety riporta che appariranno tutte le versioni umane delle IA Ultron (interpretato di nuovo da James Spader), Friday e Edith. Così come una versione per adulti di Wanda e Vision figlio Tommy.

Inutile dire che sarà uno spettacolo piuttosto complesso quando arriverà il prossimo anno.