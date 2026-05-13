Vision Quest debutterà su Disney + a ottobre

Quest'anno è in realtà un anno più scarso per Marvel Studios al botteghino, dato che abbiamo solo due film a cui guardare avanti. Certo, sono alcuni dei film più importanti che la Marvel potrebbe offrire ai suoi fan, dato che sia Spider-Man: Brand New Day che Avengers: Doomsday sono in arrivo.

Per riprendere il palinsesto più riservato nelle sale cinematografiche, Marvel Studios ha in programma una grande quantità di serie TV in programma per i fan di Disney+, tra cui Daredevil: Born Again, già terminato in onda, e The Punisher: One Last Kill, che debutta oggi (dai un'occhiata alla nostra recensione!). Più avanti nell'anno, sono in arrivo ancora più storie, tra cui Vision Quest.

Durante lo show Upfronts condotto dalla Disney, Robert Downey Jr., Tom Hiddleston e Paul Bettany erano presenti per parlare del futuro dell'Universo Cinematografico Marvel, con quest'ultimo presente per parlare di Vision Quest.

Come parte dello show, Bettany ha potuto presentare che Vision Quest debutterà ufficialmente su Disney+ il 14 ottobre, il che significa che probabilmente dovremmo iniziare ad aspettarci un aumento delle anticipazioni per lo show quest'estate, così i fan sapranno cosa aspettarsi quando l'iconico androide tornerà nell'MCU.

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