Visione estesa di GTA VI su Netflix: quanto dura, come guardarlo dal vivo, quando arriva su YouTube

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Finalmente è arrivato: dopo anni di attesa e giorni di fughe di notizie, Rockstar è finalmente pronta a mostrare il gameplay di GTA VI, meno di tre mesi prima che il gioco che definisce la generazione uscisca su PS5 e Xbox Series X/S il 19 novembre.

Nonostante le fughe di notizie, confermate da Rockstar come vere (che includevano alcuni spoiler sulla storia di Lucía), la compagnia non ha cambiato i propri piani e la collaborazione con Netflix rimane. Questo significa che l'"Extended Look" per Grand Theft Auto VI si terrà stasera giovedì 27 agosto alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST, solo su Netflix.

La presentazione del gameplay di GTA VI sarà caricata su YouTube sei ore dopo

Sappiamo anche che la vetrina durerà 26 minuti, ed è stata registrata interamente su PS5 (apparentemente la PS5 standard, non la PS5 Pro, anche se probabilmente lo diranno nel video).

Se non hai Netflix e stavi pensando di guardarlo tramite streaming, Rockstar e Netflix naturalmente ti proibiranno di mostrare immagini finché: vedrai solo le loro reazioni.

Per fortuna, il gameplay sarà anche pubblicato sul canale YouTube di Rockstar, ma sarà solo tra sei ore (3:00 AM CEST, 2:00 AM BST).

Sei entusiasta per GTA VI? Guarderai la presentazione del gameplay su Netflix o aspetterai che sia su YouTube?