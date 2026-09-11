VisionQuest è ambientato più o meno nello stesso periodo di Spider-Man: Brand New Day
Lo showrunner Terry Matalas spiega che "sono passati anni" dagli eventi di WandaVision.
Con VisionQuest che sarà il prossimo progetto dell'Universo Cinematografico Marvel e l'ultimo intrattenimento offerto dall'MCU prima di Avengers: Doomsday a dicembre, vi potreste chiedere dove si colloca davvero la serie rispetto alla più ampia linea temporale dell'MCU.
Poiché VisionQuest dovrebbe iniziare la trasmissione su Disney+ dal 14 ottobre, ora lo showrunner Terry Matalas ha parlato con Polygon in un'intervista per offrire un'idea precisa di dove la serie si colloca nel puzzle MCU.
"Sono passati anni da WandaVision. Direi che siamo quasi al momento con Spider-Man: Brand New Day."
Forse questo suggerisce che gli eventi di VisionQuest avranno un ruolo in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars quando debutterà a dicembre 2027. Al momento, se cerchi altri contenuti da VisionQuest, puoi vedere il trailer della serie qui sotto.