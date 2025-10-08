Visita il pop-up store di Nintendo a Londra alla fine di questo mese

HQ

Se hai intenzione di visitare Londra alla fine di questo mese (o forse ci vivi addirittura), Nintendo ha un suggerimento divertente per te. Ieri hanno lanciato le prenotazioni dei biglietti per il loro prossimo pop-up store, che, come previsto, sono andate esaurite immediatamente.

Ciò non significa che ti perderai Nintendo, però, perché tra il 27 ottobre e il 16 novembre, questo negozio pop-up sarà disponibile per tutti tramite un normale sistema di code. Se ti piace Nintendo e vuoi dare un'occhiata a ciò che hanno in serbo, oltre a incontrare altre persone che la pensano allo stesso modo, questa è un'ottima opportunità.

Diverse persone nella sezione commenti del post qui sotto ti ricordano anche di portare il tuo Nintendo 3DS al negozio per eseguire un po' di Street Pass. Se sei interessato, troverai il negozio al piano terra del centro commerciale Westfield London.