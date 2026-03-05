Vitinha dice che sarebbe "sciocco" firmare per il Real Madrid la prossima estate

HQ

Vitinha ha negato la sua intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain per il Real Madrid, dopo settimane di voci che mettono il centrocampista portoghese nel mirino di Florentino Pérez, alla ricerca di un centrocampista di altissimo livello.

"Sarebbe sciocco andarsene. Non credo sia la cosa migliore per me. Mi sento molto bene qui al PSG", ha detto il 26enne a Canal 11. "Sento che le persone mi apprezzano molto e credo di essermi guadagnato quell'affetto."

Marca riporta che la Ligue 1 non consente clausole di riducibilità, ma i club possono utilizzare una clausola di accordo diretto o indiretto, che permette al Real Madrid di chiedere Vitinha la prossima estate, dopo i Mondiali, per un valore di 90 milioni di euro.

Tuttavia, Vitinha vuole mantenere il suo contratto con il PSG fino al 30 giugno 2029, e ha anche rifiutato l'idea di firmare per un club saudita, sostenendo che guadagnare il doppio o il triplo del suo stipendio non lo renderebbe più felice, ed è impegnato a mantenere una carriera stabile in Europa.