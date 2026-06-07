Vivarium rinasce e promette di rendere omaggio a Heidi nel 2027

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"Cos'era quel gioco in stile Heidi?" Forse ti saresti chiesto negli ultimi anni, e no, non è mai uscito. Il bellissimo omaggio a Heidi, Marco e, beh, al cofondatore dello Studio Ghibli Isao Takahata è stato introdotto nel 2023 e ha tentato di uscire lo scorso anno, ma alla fine sarà disponibile nel 2027, come annunciato dal trailer qui sotto.

"Germoglia in fretta, piccolo albero, ma questo piccolo mondo può contenerti?"

Infatti, tutta la storia della protagonista Jenny si svolge all'interno del Vivarium che dà il titolo, a malapena un albero dietro un vetro. Un'avventura accogliente in cui dovrai gestire le risorse e parlare con personaggi animali particolari, tutti con lo stile anime cartoonesco dell'infanzia di molti, uscirà finalmente su console Xbox e PC (Steam ed Epic Games).