Vivien Lyra Blair di Obi-Wan Kenobi sta spingendo per un "forte universo femminile di Star Wars"

Carrie Fisher sarà sempre conosciuta come Princess Leia nel mondo Star Wars, ma quando si tratta di una versione più giovane di quel personaggio, è stata Vivien Lyra Blair a prendere il punto. La giovane star ha recentemente interpretato il ruolo nella serie Obi-Wan Kenobi insieme a Ewan McGregor, e ora ha grandi idee su ciò che il futuro potrebbe riservare per Star Wars.

Parlando con Collider, Blair ha osservato che Star Wars dovrebbe concentrarsi meno sui personaggi maschili e più su individui femminili, e che forse una buona idea per iniziare sarebbe quella di esplorare la vita di un'adolescente Leia e come ha impresso il suo nome sul Junior Senate, paragonando questa idea a una popolare serie di Netflix.

"Mi sembra quasi che potrebbe essere davvero divertente fare una sorta di Leia adolescente. L'ho detto in alcune interviste, e alcune persone mi hanno detto: 'No, non ne ho bisogno'. Sì, lo facciamo. Abbiamo bisogno di Star Wars meno maschiocentrico. Abbiamo bisogno di più donne perché abbiamo bisogno di un universo di Star Wars al femminile forte. Lo adoro".

"Quindi, penso che potrebbe essere davvero divertente. Mi è piaciuto molto il modo in cui hanno fatto Skeleton Crew, quasi come uno show in stile Goonies/Stranger Things che era sicuramente per adolescenti, ma era incentrato su Star Wars, e penso che potrebbe essere davvero bello fare qualcosa del genere, emulando una sorta di show per adolescenti ma con personaggi che conosciamo, come Leia.

"Qualcosa di simile a The Summer I Turned Pretty, XO, uno show in stile Kitty, in cui è quasi una specie di show romantico del liceo, ma con Leia al Senato Junior. Penso che sarebbe difficile da eseguire con una scrittura adeguata, ma potrebbe essere davvero divertente fare qualcosa del genere e attirare davvero più pubblico di quel tipo".

Pensi che ci sia spazio per questo tipo di storia in Star Wars o pensi che dovrebbe andare in una direzione diversa?