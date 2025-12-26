Vivo X200 FE recensione smartphone

Da Gamereactor abbiamo perso il conto degli smartphone che abbiamo recensito nel 2025. I produttori cinesi sono stati ancora più aggressivi rispetto agli anni precedenti, e non c'è stato un mese senza un lancio decente o davvero attraente. Nel caso di Vivo in particolare, tra estate e autunno hanno colpito i mercati più duramente che mai. E anche se ci siamo rimasti con la voglia di provare l'obiettivo teleobiettivo dell'X300 prima dell'inizio dell'anno, come principianti abbiamo già avuto abbastanza del Vivo X200 FE, un midrange molto bilanciato e in un certo senso sorprendente che abbiamo testato a fondo durante tre settimane di utilizzo quotidiano.

Schermo, destrezza e batteria sono i suoi principali punti di forza, senza dimenticare le foto.

L'X200 FE mantiene un formato simile a quello che oggi si chiama "small" phones, ma è sicuramente una dimensione che si trova nel punto ideale per molti utenti. Come utile confronto con un modello che hai visto fino alla nausea, considera che è praticamente uguale a un iPhone 12, a parte il rigonfiamento del gruppo degli obiettivi del Vivo.

Questo significa uno schermo "compatto" da 6,31 pollici, una scelta del tutto deliberata rispetto alle unità sempre più grandi ora di moda. E quello schermo è molto nitido e molto luminoso, ovvero un efficiente LTPO 1.5K che si aggiorna da 1 a 120 Hz e rilascia 1800 nits HBM, sufficienti anche all'aperto. Se fai i conti, capirai che stiamo parlando di un'alta densità di pixel, che sicuramente contribuisce a quella grande impressione che lo schermo lascia in qualsiasi utilizzo.

Per quanto riguarda la sua straordinaria agilità, Vivo ha trovato un ottimo equilibrio tra la potenza del processore MediaTek Dimensity 9300+, la batteria e il carico e le funzionalità software. Che sia nell'uso quotidiano di app quotidiane, multimediali o giochi leggeri, la X200 FE funziona molto fluidamente e senza surriscaldarsi (anche se si scalda), un altro vantaggio per il suo formato. E tutto questo è ancora più sorprendente quando ci sei stato da diverse ore e la percentuale di batteria rimanente si è appena mossa. Forse è la capacità di 6500 mAh, forse è la grande gestione della batteria tra i processi di Funtouch OS 15 e il risparmio LTPO, ma la verità è che passare da uno simile a questo modello sembra un salto generazionale sotto questo aspetto. Immagina: un'ora a guardare video consuma il 3%.

Il Vivo X200 FE è compatto, sobrio e carino.

E le foto sono fantastiche. Anche se non ha le vere follie in vetro dell'X300, la tripla unità Zeiss, che include due fotocamere da 50MP, offre ancora una volta risultati sorprendenti per la gamma (anche se il grandangolare è una testimonianza), mentre i preset AI possono essere molto utili per il pubblico generale nell'uso tradizionale. Troppo aumento dei colori, sovracompensazione delle ombre e certi ritocchi "plastici" sono un problema secondo noi, ma tutto questo può essere regolato o disattivato.

A proposito di intelligenza artificiale, come tutti i modelli del 2025 puoi già trovare funzioni correlate in più sezioni. Non sembra un'implementazione eccessiva di Google Gemini e compagnia, ma offre alcuni aiuti che, ancora una volta, semplificano l'uso quotidiano, come i sottotitoli automatici o la cancellazione magica.

La registrazione video non è affidabile come le foto fotografiche, ma se questo ti interessa dovrai optare per il Vivo XE200 Pro e arrivare alle quattro cifre. E poi arriva con alcune caratteristiche un po' contraddittorie, come l'assenza di un adattatore AC nella scatola per sfruttare quella carica rapida incredibile da 90W. Mi dai davvero cuffie o un power bank senza includere il mattone? E lo stesso si potrebbe dire dell'assenza di ricarica wireless o del fatto che la USB è la versione vecchia 2.0.

Questi sono alcuni degli svantaggi che la rendono eccezionale nella gamma compatta, dato che, dopotutto, costa circa 700 euro. Ma per il resto, il Vivo X200 FE è uno dei migliori telefoni che abbiamo testato a questa dimensione: fulmineo e comodo in mano, con una corporatura solida e un design elegante, un ottimo schermo e fotografie sopra la media, e tutto questo con una durata della batteria in abbondanza.

Ora capisci perché stiamo confrontando la X200 FE con l'iPhone 12. A proposito, non sembra molto convincente stampare tutte le informazioni di certificazione sul bordo, anche se le copri con una custodia.