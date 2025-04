Vladimir, FERMATI! Trump alza il fuoco su Putin dopo l'attacco mortale a Kiev

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . In un momento di confronto diretto, Donald Trump ha chiesto pubblicamente a Vladimir Putin di fermare l'aggressione militare della Russia, a seguito di una raffica di missili mortali su Kiev che ha causato la morte di almeno 12 persone.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, spingendo molto per un rapido accordo di pace, ha espresso frustrazione per quello che ha descritto come "cattivo tempismo", suggerendo che l'assalto mina i delicati progressi compiuti nei colloqui dietro le quinte.

Secondo gli addetti ai lavori di Washington, Trump crede che Mosca si stia avvicinando a un accordo, mentre fa anche pressione sull'Ucraina per mostrare flessibilità. Nel frattempo, i segni di devastazione continuano ad aumentare a Kiev, dove le squadre di emergenza lavorano tra le rovine e l'aumento del numero delle vittime.