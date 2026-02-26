Vladyslav Heraskevych afferma che c'è una "stanchezza di guerra" e che la gente si sta dimenticando dell'Ucraina

HQ

Il pilota ucraino di skeletron Vladyslav Heraskevych ritiene che il mondo stia dimenticando la guerra in Ucraina e che ci sia una "stanchezza da guerra". Ora che è a casa, ha parlato con l'emittente tedesca ZDF e ha esortato il mondo a continuare a parlare della guerra in Ucraina, proprio nel momento in cui il conflitto entra nel suo quinto anno.

"C'è una certa stanchezza di guerra, e le notizie sull'Ucraina non sono più una priorità. La gente non è più consapevole di ciò che accade qui ogni giorno," ha detto Heraskevych a ZDF, come riportato da Europa Press.

La sua squalifica ai Giochi Olimpici Invernali del 2026 per essersi rifiutato di smettere di indossare un casco con foto di atleti ucraini uccisi in guerra ne è stato un esempio: ha ricevuto molta copertura mediatica, ma non ha davvero colpito la gente, e la questione è stata presto dimenticata. Il suo ricorso alla Corte Arbitrale per lo Sport (CAS) fu respinto.

Quando è tornato a casa a Kiev, dove le interruzioni di corrente lasciano le persone al buio e al freddo, ha pubblicato un video sui social media: "Nonostante la mancanza di luce, casa è il posto migliore."