Voce: Arriveranno circa 15 personaggi DLC su Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

HQ

Se avete letto la nostra recensione (se no, datele un'occhiata) di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, sapete che abbiamo pensato fosse un gioco straordinario, e non solo il miglior titolo Lego di sempre - ma la cosa più vicina che abbiamo a un successore della serie Batman: Arkham.

TT Games e Warner ovviamente sanno di essere in una miniera d'oro e hanno già accennato a DLC. Grazie ai data miner di X0XLEAK, ora sembra che sappiamo di più su ciò che sta arrivando (anche se non sappiamo quando arriverà). Hanno trovato prove di oltre una dozzina di personaggi che sembrano stiano andando al gioco, nello specifico:

Villain della Task Force X



A.R.G.U.S.



Tigre di Bronzo



Capitano Boomerang



Poliziotti



Deadshot



Ictus di morte



Javelin



Katana



Killer Croc



Re Squalo



Lester (L'Elettrocuzionista?)



Mongal



Polka Mist Man



Rick Flag



Oltre a questi, sono stati elencati anche il Joker e gli scagnozzi di Harley, un duo di cui avevamo già parlato, quindi sappiamo con certezza che stanno arrivando. A proposito di questi due, avranno anche un sacco di costumi diversi secondo lo stesso data miner, dai un'occhiata all'X-post qui sotto per vedere se i tuoi preferiti sono inclusi.