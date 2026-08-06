Voce: Diablo IV verrà lanciato per Switch 2 il mese prossimo secondo un insider verificato

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È stato recentemente rivelato che Minecraft arriverà su Switch 2, ma non è l'unico titolo importante degli sviluppatori Microsoft che sarà presto disponibile sull'ultima console di Nintendo. Ora, forse l'insider e leaker più affidabile del settore, billbil-kun di Dealabs, dice che Diablo IV arriverà molto presto sulla Switch 2.

Il gioco dovrebbe uscire il 15 o il 18 settembre. Sostiene di non sapere quale data sarà, ma è certo che sarà una di queste due. Il prezzo è fissato a £62,99 / €69,99 - ma per chi spera in una copia cartacea, abbiamo alcune notizie deludenti. Sarà effettivamente venduta nei negozi, ma non sarà nemmeno una Game Key Card, solo un codice di download.

In ogni caso, questa è una buona notizia. L'RPG di Blizzard è assolutamente superbo, dato tutto l'amore che Diablo IV ha ricevuto dalla sua uscita, e se non l'hai ancora giocato, questo è il momento giusto. Perché non giocarci con qualche amico?