Voce: Fable pronto per il lancio il primo giorno su PS5

HQ

Il 2026 sembra essere un anno enorme per Xbox. C'è l'anniversario della console originale e alcuni titoli enormi per celebrarlo. Due di questi titoli provengono da Playground Games, ovvero Forza Horizon 6 e Fable, e uno di questi uscirà giorno e giorno su PS5.

Almeno, secondo Andy Robinson di VGC, che nell'ultimo podcast VGC (tramite GamingBolt) ha detto che l'RPG arriverà su PS5 contemporaneamente al lancio su Xbox Series X/S e PC. "È quello che mi hanno detto. Questi sono i dettagli in cui gli addetti ai lavori sbagliano, giusto? Questi sono i tipi di dettagli che possono essere cambiati una settimana prima o un giorno prima. Il resto è un po' più scolpito nella pietra. Sì, arriverà su PlayStation 5," ha spiegato.

Forza Horizon 6 semplicemente "non era pronto" a ricevere lo stesso trattamento, secondo Robinson. I possessori di PS5 si sono concentrati su Forza Horizon 5 al suo lancio sulla piattaforma, ma sembra che dovranno aspettare un po' prima di fare lo stesso con il sequel.

Fable e Forza Horizon 6 sono entrambi previsti per il lancio nel 2026.