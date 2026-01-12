Voce: Fable pronto per il lancio il primo giorno su PS5
L'altro titolo di Playground Games, Forza Horizon 6, apparentemente non è pronto per un lancio del genere.
Il 2026 sembra essere un anno enorme per Xbox. C'è l'anniversario della console originale e alcuni titoli enormi per celebrarlo. Due di questi titoli provengono da Playground Games, ovvero Forza Horizon 6 e Fable, e uno di questi uscirà giorno e giorno su PS5.
Almeno, secondo Andy Robinson di VGC, che nell'ultimo podcast VGC (tramite GamingBolt) ha detto che l'RPG arriverà su PS5 contemporaneamente al lancio su Xbox Series X/S e PC. "È quello che mi hanno detto. Questi sono i dettagli in cui gli addetti ai lavori sbagliano, giusto? Questi sono i tipi di dettagli che possono essere cambiati una settimana prima o un giorno prima. Il resto è un po' più scolpito nella pietra. Sì, arriverà su PlayStation 5," ha spiegato.
Forza Horizon 6 semplicemente "non era pronto" a ricevere lo stesso trattamento, secondo Robinson. I possessori di PS5 si sono concentrati su Forza Horizon 5 al suo lancio sulla piattaforma, ma sembra che dovranno aspettare un po' prima di fare lo stesso con il sequel.
Fable e Forza Horizon 6 sono entrambi previsti per il lancio nel 2026.