Voce: Fable ritardato internamente, potrebbe uscire a dicembre o 2027

HQ

Quest'anno potrebbe essere un mostro per Xbox. Mentre la piattaforma celebra il suo 25° anniversario, ci aspettano grandi partite. Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Fable e altri giochi potrebbero rendere il 2026 un anno da ricordare. Tuttavia, sembra che presto dovremo fare a meno di una di quelle grandi uscite.

L'insider Jeff Grubb ha recentemente dichiarato nel suo programma Game Mess Mornings di avere qualche dubbio sull'uscita di Fable, e ha sentito che internamente il gioco è stato rimandato. Nel clip qui sotto (tramite IdleSloth), Grubb dice:

"Devo dire che ho sentito che Fable è stato spinto internamente. Questo non significa che uscirà l'anno prossimo. A quanto pare stanno ancora cercando di pubblicarlo quest'anno, ma sono preoccupati per il lancio di Grand Theft Auto VI. Se verrà ritardato oltre l'uscita di GTA6, questo potrebbe rimandarlo a dicembre, il che potrebbe renderlo un candidato ideale per essere rimandato al 2027."

Abbiamo visto grandi giochi Xbox uscire a dicembre. Indiana Jones e il Grande Circolo è un esempio recente, ma è piuttosto raro vedere grandi lanci concludere l'anno in questo modo. Fable ci aspettava da tanto tempo, e ci piacerebbe che fosse pronto quest'anno. Se non lo fosse, potrebbe togliere qualcosa all'anno stellare di Xbox, oppure i giochi che avremo già saranno così impressionanti che saremo disposti ad aspettare ancora un po' per Fable.