Voce: Final Fantasy VII Parte 3 - titolo, rivelazione e date di uscita trapelate

C'è molta incertezza intorno al terzo e ultimo capitolo della trilogia di Final Fantasy VII Remake. Dall'uscita nel febbraio 2024 del secondo capitolo, FFVII: Rebirth, molti hanno ipotizzato su come Naoki Hamaguchi e Tetsuya Nomura porteranno a termine il loro grande progetto, avendo aggiornato, modernizzato (e forse evoluto?) uno dei titoli più riconoscibili e amati nella storia dei videogiochi. Tutti gli occhi erano puntati su quest'anno comunque come anteprima per prepararci a un possibile rilascio nel 2027, che segnerà il 30° anniversario del lancio del gioco originale, e ora sembra che abbiamo una fonte affidabile che confermi questa idea.

Il forum ResetEra (cancellato, ma copiato e incollato su Reddit) ha condiviso un post di un utente che afferma di conoscere il titolo finale di FFVII Remake Parte 3, il suo annuncio (in scadenza per quest'estate) e la data di uscita, presumibilmente prevista per febbraio 2027. La fonte non rivela la loro origine, attribuendo la fuga a "contatti nel team marketing di Square Enix e al Summer Game Fest, dove l'annuncio sarebbe stato (presumibilmente) fatto anche quest'estate."

Passiamo in rassegna i punti chiave uno per uno. Il principale è il titolo: Final Fantasy VII: Return. Un titolo appropriato, che sembra allinearsi con la narrazione attuale della trilogia del remake, alludendo a un restauro dell'ordine ora interrotto da Sephiroth. L'uscita è prevista per febbraio 2027. Rebirth è uscito il 24 febbraio, e l'originale Final Fantasy VII è uscito in Giappone il 31 gennaio 1997, quindi le date non potrebbero essere più adatte per dare un'atmosfera festosa a questa uscita, che sembra un addio.

La Parte 3, o 'Ritorno', si dice presenti tre nuovi personaggi giocabili, anche se alcuni sono già apparsi in precedenza. Stiamo parlando di Vincent, Cid e un nuovo personaggio, mai visto prima nella storia originale. Si parla anche di un nuovo sistema di combattimento, chiamato "Active Turn Action", e della mappa di gioco più grande di tutta la serie, più che il doppio di Rebirth. Immaginiamo che questo serva a sfruttare al meglio i viaggi su Cid's Highwind. Allo stesso modo, sembra che la storia assumerà un'importanza ancora maggiore in questo capitolo, e il leaker suggerisce più del doppio delle cutscene rispetto a Rebirth.

Naturalmente, tutto questo va preso con le pinze al momento, anche se si allinea con gran parte di ciò che Hamaguchi ha suggerito negli anni di sviluppo della Parte 3. In ogni caso, la presentazione al Summer Game Fest è esattamente tra un mese, quindi terremo d'occhio se riusciremo a confermare tutto questo tra qualche settimana.

Ti piace il titolo Final Fantasy VII: Return? Cosa ne pensi delle nuove funzionalità di gameplay e dell'aggiunta di un nuovo personaggio in questo capitolo finale?