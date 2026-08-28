Rumour: Forza Horizon 6 non sarà rilasciato su PlayStation 5 quest'anno

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Forse il gioco graficamente più impressionante dell'anno, e sicuramente il gioco di corse più impressionante (e più popolare) dell'anno, è Forza Horizon 6, uscito a maggio e ci permette di sfrecciare in un Giappone vasto e vivace su quattro ruote digitali. È già disponibile sia per PC che per Xbox Series S/X, ma arriverà anche su PlayStation 5.

In precedenza si diceva che sarebbe arrivato più avanti nel 2026, ma giovedì il personaggio di Xbox Colt Eastwood ha scritto su X che "Playground Games sta silenziosamente posticipando il post di Forza Horizon 6 al 2027." Eastwood, tuttavia, non è sempre stato una fonte affidabile di fughe di notizie in passato, ma ha rapidamente ricevuto il sostegno di qualcuno con un curriculum decisamente migliore: Tom Warren, editor di The Verge, che ha scritto: "Non mi aspetto di vedere Forza Horizon 6 su PS5 nel 2026."

Questo naturalmente ha deluso alcune persone, ma in seguito ha chiarito che "sicuramente uscirà ancora", quindi arriverà a tempo debito. Inoltre, qualcuno ha chiesto delle fonti di Warren, spingendolo a rispondere: "Non invento cose."

In breve, sembra che Microsoft tratterà Forza Horizon 6 come una sorta di esclusiva temporale, il che potrebbe essere un indicatore di come procederanno in futuro.