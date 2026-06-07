Voce: Gears of War: E-Day non più in arrivo su Playstaton 5

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Come tutti sappiamo, Gears of War: Reloaded ha debuttato su Playstation 5 lo scorso anno, uno sviluppo che ha lasciato i giocatori di tutto il mondo felici e tristi allo stesso tempo, a seconda di quale parte fossero.

Ma le cose cambiano rapidamente nel mondo dei videogiochi e, secondo Jeff Grubb di Giant Bomb, Sharma sta dando il passo su Xbox, con Gears of War: E-Day che sarà uno dei primi giochi da molto tempo che sarà esclusivo per Xbox

Durante un podcast Grubb ha detto che:

"Gears of War E-Day sarebbe stato su PS5. Non lo è più. È appena successo. È stata una decisione che è stata presa da poco."

Che ciò sia vero o meno, probabilmente lo scopriremo stasera durante o dopo l'Xbox Games Showcase, dove hanno scelto di dedicare un segmento separato al prossimo Gears of War: E-Day.

Cosa ne pensi — sarà esclusivo e questa è la strada giusta da seguire per rafforzare Microsoft e Xbox sul mercato?