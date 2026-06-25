Voce: God of War: Laufey potrebbe uscire a febbraio o marzo 2027

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Più sembra che giocheremo davvero a Grand Theft Auto VI a novembre, più diventa comprensibile vedere altri giochi evitare l'uscita massiccia. Già oggi, però, febbraio e marzo 2027 sembrano mesi intensi, e sembra che potremmo avere un'altra grande uscita che si aggiunge a loro.

Nel suo ultimo video su YouTube, in cui parla di giochi che modificano i loro calendari di uscita per evitare di competere con Grand Theft Auto VI, Jason Schreier di Bloomberg afferma che God of War: Laufey è uno di questi titoli. Inoltre, non pensa che dovremo aspettare molto per giocare al prossimo grande lancio di Sony Santa Monica, dato che si aspetta che il gioco uscirà all'inizio del 2027.

"Vedremo molti giochi che [evitano GTA 6], voglio dire, ho menzionato God of War Laufey. Non mi sorprenderebbe se venisse annunciato presto per febbraio o marzo," ha detto. Questo è in linea con molte altre speculazioni sulla data di uscita del gioco. Si vociferava ancora prima della sua rivelazione che God of War: Laufey potesse uscire entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo. PlayStation ha semplicemente detto che il gioco "arriverà presto", ma si presumeva che quel segnaposto fosse stato inserito per dare a Wolverine più tempo di brillare come la prossima grande esperienza narrativa blockbuster di Sony.

Va bene trasferirsi da novembre per evitare di essere investiti da Grand Theft Auto VI, ma questo significa che molti grandi giochi stanno ora in competizione nei mesi prima e dopo. L'inizio del 2027 sembra che sarà una vera e propria rissa, con Fable, Metro 2039, God of War: Laufey, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Persona 4 Revival, tutti potenzialmente in uscita in quel mese. Inoltre, ci sono ancora titoli confermati per un lancio all'inizio del 2027 come Exodus, che non hanno ancora piantato la loro bandiera. GTA è un colosso, ma è meglio affrontare un lancio massiccio, o un sacco di grandi lanci quando si lancia il proprio gioco?