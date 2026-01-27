Voce: Grand Theft Auto VI non avrà un'edizione fisica al lancio

HQ

Quando Grand Theft Auto V uscì per la prima volta, ottenere un gioco tramite il digitale non era la norma. Abbiamo dovuto entrare nel negozio, prenderne una copia (che aveva due dischi se giocavi alla versione PS3/Xbox 360), e poi installarla prima di iniziare il viaggio a Los Santos. Non è stato tutto negativo, però, dato che avevi una mappa gratuita del gioco e la custodia stessa da tenere come ricordo se ti va.

Sembra che l'esperienza d'acquisto sarà molto diversa se vuoi giocare a Grand Theft Auto VI il giorno del lancio. Come ha rilevato l'emittente polacca PPE.pl, il leaker Graczdari ha affermato che il gioco non avrà un'edizione fisica al lancio. Graczdari aveva precedentemente previsto correttamente il porting per PS5 di Microsoft Flight Simulator 2024, la versione confezionata di Oblivion: Remastered e la data di uscita per Nintendo Switch 2 di Sonic Racing: CrossWorlds.

Secondo questi rapporti non confermati, potremmo aspettare fino alla prima metà del 2027 per la copia fisica di Grand Theft Auto VI. Altre affermazioni dicono che arriverà un paio di settimane dopo il lancio. Rockstar e Take-Two sembrano adottare un approccio simile a The Last of Us 2, sperando di evitare eventuali fughe di notizie dovute alle edizioni fisiche in arrivo anticipato.

"Sentiamo sempre più spesso che la versione fisica non sarà rilasciata contemporaneamente a quella digitale per prevenire fughe di notizie", recita il rapporto. "Stiamo ricevendo rapporti contrastanti: alcuni dicono che la versione fisica arriverà tre o quattro settimane dopo il rilascio digitale, mentre altri dicono che non arriverà prima dell'inizio del 2027. Ulteriori informazioni saranno disponibili a metà febbraio."