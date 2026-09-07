Voce: Guerrilla sta realizzando un remaster/remake Killzone con uno studio esterno

Abbiamo recentemente riportato che Guerrilla Games ha deciso di rilanciare il suo prossimo gioco live-service, Horizon Hunters Gathering (anche se l'altro gioco live-service, Horizon Steel Frontiers, non ne è interessato) e semplicemente ricominciare lo sviluppo da zero.

Ci sono state massicce critiche all'investimento di risorse di Sony in questo modo, sviluppando giochi che costano miliardi e poi semplicemente cancellandoli, e ora Mp1st riporta che Sony e Guerrilla potrebbero aver preso a cuore la cosa. Scrivono che le loro fonti affermano che Guerrilla ha quindi deciso di accelerare un remake di Killzone.

Il piano era che fosse il prossimo gioco dello studio dopo Horizon Hunters Gathering, ma ora hanno cambiato idea e stanno lavorando con uno studio esterno. Bluepoint sarebbe stata la scelta ovvia, ma come sappiamo, sono stati chiusi e, secondo la stessa fonte, è invece lo sviluppatore di Outriders, People Can Fly, ad avere l'onore.

Non è chiaro a quale Killzone titolo si riferisca, ma probabilmente è il primo gioco del 2004.