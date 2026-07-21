Voci: Horizon 3 è molto simile ai suoi due predecessori

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La scorsa settimana, è emersa una voce da un noto insider del cinema che affermava che Sony stia lavorando a una serie animata di Horizon. Se è vero, Sony ha almeno cinque progetti Horizon in sviluppo, tre dei quali sono giochi. Uno di questi è Horizon 3, e forse Guerrilla ha fatto più progressi di quanto alcuni pensino.

David Jaffe, creatore della serie God of War, è recentemente apparso nel podcast del giornalista di videogiochi Colin Moriarty (un veterano del settore) sul canale Last Stand Media, dove hanno discusso, tra le altre cose, della serie Horizon. Entrambi hanno detto di conoscere persone che avevano giocato a Horizon 3 e hanno condiviso le loro impressioni. Jaffe ha detto:

"Diciamo solo che, sai, la gente ci ha messo le mani sopra. È incredibilmente ben realizzato, ma è stato davvero lì, fatto che... È solo che abbiamo già quella cosa. Sai"

Moriarty dice anche di aver sentito persone che hanno testato Horizon 3, e sembra essere giunto alla stessa conclusione di Jaffe, che è più della stessa cosa. Detto ciò, le sue fonti credono ancora che sia un prodotto solido:

"Molti dicono che è buono, ben fatto."

In breve, sembra che chi di voi ha apprezzato i due predecessori, Horizon: Zero Dawn (e, naturalmente, il remaster, Horizon: Zero Dawn Remastered ) e Horizon Forbidden West, sarà soddisfatto anche di Horizon 3. E se vuoi tornare in questo mondo ma speri in qualcosa di nuovo, hai anche i due prossimi giochi multiplayer, Horizon Steel Frontiers e Horizon Hunters Gathering, e poi c'è anche il prossimo film di Horizon.