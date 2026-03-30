Voce: Il primo Nintendo Switch 2 a tema dovrebbe uscire nel 2026, insieme al remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time

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Nintendo ha un grosso problema con le fughe di notizie. Come abbiamo riportato venerdì, diverse fonti, incluse alcune vicine a Gamereactor, hanno dichiarato di essere a conoscenza del calendario di rilascio first-party di Nintendo per quest'anno, oltre ai piani per alcuni titoli di alto profilo per il 2027. Questo include l'esclusione di un Mario 3D quest'anno ma il favore del ritorno della serie Star Fox, oltre a un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

In relazione a quest'ultimo annuncio, un insider Shpeshal_Nick, generalmente affidabile su questi temi, ha affermato su Twitter che Nintendo sta preparando una Nintendo Switch 2 Limited Edition ispirata a questo gioco.

Questa console a tema sarebbe la prima del suo genere in questa generazione di hardware Nintendo, e potrebbe essere seguita da un'altra Edizione Limitata basata su Pokémon Winds and Waves nel 2027, se Nintendo continuerà la tendenza che ha seguito con i giochi principali della saga.

Cosa ne pensi? Aspetterai un ipotetico Nintendo Switch 2 a tema Zelda prima di mettere le mani sulla console ancora recente di Nintendo?