Voce: Il prossimo gioco di Sonic sarà collegato ai film

Ci sono state frequenti voci sull'annuncio di un nuovo gioco di Sonic quest'anno, in parte perché le ultime avventure di Sonic sono Sonic Frontiers del 2022 e Sonic Superstars del 2023 (in altre parole, era ora), e in parte perché Sonic festeggia il suo 35° anniversario nel 2026.

Ora, l'insider del cinema V Scoop afferma di aver ottenuto alcune informazioni sul gioco in questione, scrivendo su X che sarà il gioco più costoso finora, con maggiore attenzione alla storia, e che sarà collegato sia a film che a serie TV sul riccio di Sega. L'idea è che riceverà supporto per molto tempo, con una prima nel 2027.

Il post è stato poi integrato da un altro in cui si può leggere che non si tratta né di un remake né di un sequel diretto, quindi le precedenti affermazioni su un ritorno di Sonic Adventure o di Sonic Frontiers 2 potrebbero non essere altro che un desiderio illusorio.

Prendi queste informazioni con un sacco di sale per ora. V Scoop ha avuto ragione in passato, ma anche sbagliato. Detto ciò, abbiamo già sentito parlare di collegamenti con la carriera hollywoodiana di Sonic, quindi non è del tutto impossibile.

Supponendo che sia vero, pensi che suoni bene?