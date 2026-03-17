Voce: Il prossimo gioco Pokémon Legends trae ispirazione da Pikmin

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Sembra che lo sviluppatore Game Freak abbia sviluppato un certo desiderio di introdurre concetti rivoluzionari attraverso la loro dedicata serie Legends, per poi integrarli nei giochi principali in seguito. In ogni caso, sembra che il prossimo titolo Legends spingerà ancora una volta i limiti di ciò che un gioco Pokémon può essere.

Informazioni e screenshot allegati sono stati diffusi tramite X dall'insider Light. Come sempre, questo va preso con le pinze, anche se sappiamo che in passato sono trapelate informazioni accurate e asset grafici riguardanti i prossimi giochi di Pokémon.

Secondo l'insider, il gioco è ambientato nella regione di Galar ed è previsto per l'uscita intorno al 2028. Curiosamente, si dice che tragga forte ispirazione dalla serie Pikmin:

"Il prossimo gioco di Pokémon Legends:

Pokémon Legends: Galar / Project Ringo (2028 o successivo) — un gioco simile ai Pikmin in cui comandi gruppi fino a 30 Pokémon.



Ambientato nell'antica Galar, mille anni prima che le Poké Ball non esistessero.



Forma alleanze selvagge con i Pokémon per combattere enormi nemici Dynamax.



Tema: "AI × Fisica" — focalizzato sul comportamento dei Pokémon, la dinamica di gruppo e l'interazione ambientale.



Obiettivo: creare la prima Poké Ball Gigamax usando tecnologia antica.



Ancora una volta, prendi tutto questo con le pinze, ma ti sembra entusiasmante?