Voce: Il prossimo remake di Resident Evil - Code: Veronica è "pesantemente remixato"

Considerando che non è ancora stato annunciato ufficialmente, ultimamente c'è stato un sorprendente entusiasmo su Resident Evil: Code Veronica Remake, con il noto insider Capcom Dusk Golem responsabile della maggior parte del processo. Ora ci riprende, rivelando che i migliori esperti di remake di Capcom sono dietro il progetto:

"Resident Evil Code Veronica Remake è diretto da Kazunori Kadoi & Yasuhiro Anpo, lo stesso duo che ha diretto Resident Evil: 2 Remake e Resident Evil: 4 Remake."

Ma non si ferma qui; scrive anche che questo è il remake con il maggior numero di cambiamenti nella serie rispetto all'originale. Tuttavia, ciò non significa che sia stato tagliato qualcosa, ma semplicemente che sia stato adattato in vari modi:

"Quello che ho sentito è che Veronica di Resident Evil Code in generale è solo un po' ampliato, nulla è stato tagliato, alcune cose sono pesantemente remixate (ho sentito che è il Remake con più cose cambiate o accadute in modo diverso da come forse ricordate, ma ogni nemico, località, evento importante, c'è. E molto è persino ampliato). Anche Chris cade in questa situazione, Capcom si rende conto che è la prima volta che Chris appare nei remake del motore RE come se fosse più giovane, alcuni vogliono vedere questo, quindi Chris non è una piccola parte del gioco e si è ampliato, è solo che lo è anche Claire."

Al momento, tutto ciò che riguarda Resident Evil per Capcom ruota attorno al recentemente uscito Resident Evil Requiem, per il quale è in arrivo un DLC. Prima di allora, probabilmente non vedremo nulla di nuovo sul prossimo remake, ma forse è arrivato il momento che ne rivelino altri questo autunno, perché non al Gamescom, al Tokyo Game Show o ai Game Awards?