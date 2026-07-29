Voce: Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere uno degli ultimi giochi PS5 a uscire con un disco, dato che punta a uscire nel 2027

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Potrebbe non essere solo God of War: Laufey a essere il protagonista del calendario PlayStation il prossimo anno. Dopo più di sei anni senza una nuova uscita (i remaster di The Last of Us non contano), Naughty Dog potrebbe tornare nel 2027 con Intergalactic: The Heretic Prophet.

Rivelato per la prima volta ai The Game Awards 2024, Intergalactic: The Heretic Prophet è una deviazione dal mondo di zombie funghi di Naughty Dog, mentre voliamo verso le stelle in un futuro in realtà alternativa, alla ricerca di una taglia su un pianeta dove nessuno sopravvive a lungo. Abbiamo sentito a malapena parlare del gioco dalla sua prima rivelazione, ma secondo il prolifico leaker Nate The Hate, il gioco punta a uscire nel 2027.

Non si sa se riuscirà a raggiungere quell'obiettivo, soprattutto perché al momento Sony si sta concentrando sul marketing di Wolverine e God of War: Laufey della Marvel. Con l'uscita di quest'ultimo gioco molto all'inizio del 2027, c'è spazio per un'esclusiva PS5 più avanti nell'anno. Questo significherebbe anche che Intergalactic: The Heretic Prophet potrebbe essere uno degli ultimi grandi giochi PS5 ad essere pubblicato su disco. Sicuramente potrebbe essere l'ultima esclusiva per la console ad avere una versione fisica, poiché se raggiungerà il suo obiettivo per il 2027, eviterà la grande purga dei dischi dal 2028 in poi, quando PlayStation non producerà più dischi per i suoi giochi.