Voci: Lego sta per annunciare un set Mega Drive

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Dopo l'uscita delle versioni Lego di Atari 2600, Game Boy e NES, tra le altre, sembra ora che la prossima console a ricevere il trattamento Lego sarà la Mega Drive (Genesis negli Stati Uniti). Come molti sanno, è il più grande successo di sempre su console di Sega, e ha gareggiato con il Super Nintendo nella prima metà degli anni '90.

La fonte della voce è BrickTap, considerato un insider credibile nella comunità Lego. Tuttavia, chiunque speri in qualcosa di davvero massiccio rimarrà probabilmente deluso, dato che questo set apparentemente costerà l'equivalente di 40 dollari, il che logicamente significa che sarà un oggetto più piccolo. Il cofanetto è numerato 40926 e dovrebbe essere rilasciato già dal 1° giugno, il che dovrebbe significare che presto avremo un annuncio formale.

Tra l'altro, questa è la seconda volta che Lego rilascia un set a tema Sega basato su hardware, dato che lo scorso anno è stato rilasciato un controller Mega Drive. Incrociamo le dita che diventi un set popolare, così che Lego e Sega possano pubblicare un progetto congiunto più grande in futuro.