Voce: Lego Superman prossimo in lista per i giochi TT

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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight è stato rilasciato di recente e sembra aver ricevuto un'accolta calorosa meritata sia dalla critica che dai giocatori. Anche a noi è piaciuto e ci ha dato una recensione entusiastica.

Poi, ovviamente aspettiamo con ansia una marea di DLC che espanderanno ancora di più l'avventura (non ultimo con Harley Quinn e il Joker), ma cosa succederà dopo? Beh, sembra che TT Games stia attualmente lavorando a un titolo di Superman pensato per il gameplay single-player. La fonte è il proprietario dell'account Lego Games News su X, che si fa chiamare Zay, e che in passato ha diffuso informazioni sui giochi Lego che si sono rivelate accurate in diverse occasioni.

Ma... poche ore dopo aver fatto questa affermazione, tutti i thread sia su X che su Reddit sono stati cancellati, mentre Lego Games News stesso ha scritto:

"Lego Games News non sa quale sarà il prossimo gioco che TT Games pubblicherà. Nonostante le recenti voci che lo dicono. Siamo solo fan come tutti gli altri:)

Ci scusiamo per aver fatto commenti sui nostri account personali che suggerivano potenziali progetti in modo scherzoso."

Certo, non sappiamo se Zay stesse solo scherzando, ma molti sembrano pensare che ci sia di più di quanto sembri. Forse è stato contattato dagli avvocati di Warner, che gli hanno chiesto di essere più cauto con queste informazioni, ed è per questo che ha rimosso tutto?

In ogni caso, un gioco di Superman sembra piuttosto logico. È il volto più grande del DCU in questo momento e ha un nuovo film in uscita nel 2027. Rilasciare un gioco Lego insieme a questo sarebbe ovviamente una scelta intelligente.