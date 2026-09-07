Voce: Mario Kart World sta ricevendo una visita da Star Fox

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Quando Mario Kart World è stato rilasciato all'inizio della scorsa estate, molte persone hanno notato che sembrava praticamente pensato per i DLC. C'erano diversi personaggi con pochi abiti, il mondo aperto era relativamente vuoto, c'erano spazi vuoti sulla mappa che potevano essere facilmente riempiti, e diversi driver di Mario Kart 8 Deluxe erano mancanti.

Ma... è passato quasi un anno e mezzo dal mercato del gioco, e finora non si è detto nulla riguardo a nessun DLC. Ora, però, il noto leaker di Nintendo Malo932 (tramite My Nintendo News) sostiene che i DLC sono effettivamente in fase di sviluppo, e se ti mancano personaggi ospiti, è proprio quello che sta arrivando. Ammetto che non coinvolge favoriti come Link o Isabell (entrambi presenti in Mario Kart 8 Deluxe), ma piuttosto il gruppo Star Fox.

Non sembra nemmeno che sarà l'unica cosa che vedremo da Fox McCloud e dai suoi amici, perché questa fuga di notizie suggerisce anche che un nuovo gioco di Star Fox sia in preparazione.

Certo, sono solo voci, quindi prendetelo con le pinze, ma incrociamo le dita, giusto?