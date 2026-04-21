Voci: Microsoft si prepara a un brutale ciclo di licenziamenti per Xbox

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Finora, tutto ciò che si è riportato sui primi giorni di Asha Sharma come responsabile di Xbox è stato positivo, mostrando una volontà di ricostruire la fiducia nel marchio, ma forse ci sono sviluppi più preoccupanti all'orizzonte. GamingBolt evidenzia una voce pubblicata su Blind, che sarebbe un "forum anonimo per professionisti", dove una persona che si dichiara di appartenere ad Activision Blizzard sostiene che stanno arrivando massicci licenziamenti dalla divisione gaming di Microsoft.

Microsoft ha recentemente sospeso tutte le nuove assunzioni, una pratica comune prima dei licenziamenti, e a quanto pare questo coinvolge un impressionante 15% della forza lavoro. Le informazioni non sono completamente confermate, ma se vere, rappresentano un grosso ostacolo e potrebbero persino portare alla chiusura degli studi.

Questa pillola amara dovrebbe essere annunciata il 6 maggio o il 5 giugno (non sappiamo se la fonte sia americana o proveniente da un'altra parte del mondo, il che influisce su come vengono scritte le date), e detto ciò, tutto ciò che possiamo fare è aspettare e vedere - e sperare che sia tutto solo una bufala.