Voce: Microsoft vuole che la tua vecchia libreria Xbox sia giocabile su PC

Microsoft non sembra avere intenzione di permettere ai vecchi classici Xbox di prendere polvere. Al contrario, ci sono ora forti segnali che stanno lavorando con impegno per rendere giocabili il maggior numero possibile di giochi Xbox e Xbox 360 su PC - senza dover spendere soldi per riacquistare i giochi.

Durante la GDC, Jason Ronald di Microsoft ha lasciato intendere che il team sta sperimentando nuovi modi per rendere disponibili i titoli vecchi sull'architettura moderna. Poco dopo, l'insider NateTheHate ha confermato questo sottolineando come, in pratica, si tratti della retrocompatibilità su PC per i vecchi giochi Xbox. In ResetEra Nate ha scritto che:

"Il team di back-compat di Ms ha voluto portare e rendere giocabile la tua libreria digitale originale Xbox e Xbox 360 su PC"

Se i piani dovessero diventare realtà, significherebbe che i giochi che hai già acquistato digitalmente su Xbox - come i classici dell'era Xbox 360 - potrebbero apparire nella tua libreria PC tramite il tuo account Microsoft. Questo avrebbe aperto la porta a vecchi preferiti come Ninja Gaiden Black e Crimson Skies. L'iniziativa si inserisce perfettamente anche nella strategia sempre più chiara di Microsoft di sfumare il confine tra console e computer.

Possiamo solo sperare, o cosa ne dici? Ti piacerebbe vedere vecchi giochi Xbox e Xbox 360 apparire come classici giocabili su PC?