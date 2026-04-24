Voce: Next Xbox punta a prestazioni PC da 3.000 dollari a una frazione del prezzo

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Microsoft punta alle stelle con la prossima Xbox, che (secondo le voci) dovrebbe offrire prestazioni pari a quelle di un PC da gaming di fascia alta che costa circa 30.000 corone. Ma ovviamente a un prezzo significativamente più basso.

Queste informazioni ci arrivano da Moore's Law Is Dead, che ha spiegato nel suo ultimo podcast come Project Helix sia essenzialmente un "PC di fascia alta" confezionato come console. Sotto il cofano, si dice che Microsoft stia utilizzando un APU progettato su misura da AMD basato sull'architettura RDNA 5, che potrebbe potenzialmente fornire una quantità folle di energia.

Per quanto riguarda il prezzo, si dice che Helix costi tra 1.000 e 1.500 dollari. Quindi sicuramente non sarà economico, ma se riuscirà davvero a mantenere lo stesso livello di un computer che costa due o tre volte di più? Beh, allora la console sembrerà un bel affare. È un'ambizione audace, se si rivelasse vera.

Cosa ne pensi, Microsoft riuscirà a farcela?