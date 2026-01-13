Voce: Ninja Theory sta lavorando a una terza avventura Hellblade

HQ

Non è stato un grande successo, maSenua's Saga: Hellblade II ha ricevuto recensioni costantemente positive ed è considerato uno dei giochi visivamente più sorprendenti di questa generazione. Molti pensavano che sarebbe servito anche come una sorta di addio a Senua e alle sue avventure - ma non sembra necessariamente essere così.

Nel podcast Xbox Two, il spesso molto esperto giornalista di Xbox Jez Corden afferma:

"Da quello che ho capito, il prossimo gioco [di Ninja Theory] è Hellblade 3, e sarà un po' più interattivo rispetto a Hellblade 1 e 2. Non so esattamente come sarà Hellblade 3, se sarà davvero Hellblade 3, ma sembra che lo sarà nell'universo di Hellblade. E sembra proprio che vogliano renderlo più un gioco e ampliarne l'appeal in una certa misura."

È ovviamente possibile che torniamo nell'universo senza Senua, o che lei apparga in un ruolo di supporto, ma potrebbe anche essere qualcosa di completamente separato. Per chiunque sperasse nel gioco horror Project: Mara, presentato da Ninja Theory sei anni fa, Corden ha alcune notizie deludenti:

"Non dovreste aspettarvi che il Progetto: Mara sia una cosa. Project: Mara era solo un concetto, non è un gioco, e non è un gioco su cui stanno lavorando attualmente."

Dice che sicuramente è qualcosa a cui potrebbero tornare, ma se Corden ha ragione (e spesso lo è), sembra che possiamo aspettarci altro Hellblade a tempo debito, seppur in un'avventura d'azione leggermente più leggera e orientata al gameplay.