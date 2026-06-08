Voce: Nintendo sta lavorando a una nuova avventura di Wario

HQ

Un mese fa, Star Fox è stato annunciato per la Switch 2 (il cui lancio è previsto per giugno), dopo una precedente fuga di notizie dell'insider NateTheHate. Poiché quest'ultimo aveva anche diffuso Rhythm Heaven Groove, che si è rivelato accurato, ci siamo naturalmente chiesti se anche altre fughe di notizie Nintendo dalla stessa fonte fossero accurate.

Se così fosse, uscirà anche un nuovo gioco di Wario. Non sappiamo ancora se ciò accadrà davvero, ma ora un altro insider si sta aggiungendo. Questa volta è No arms and no legs, che scrive su X:

"Oh sì, dubito fortemente che verrà annunciato la prossima settimana, e se sì se farò trapelare il prossimo Nintendo Direct o meno. Ma sta arrivando un nuovo gioco di Wario. Wahahaha."

No arms and no legs è riuscito recentemente a rivelare che Spyro: A Realm Beyond sarebbe stato annunciato da Microsoft e ha potuto condividere informazioni sul gioco ancora prima che fosse ufficialmente annunciato. Certo, questo non significa che tutto ciò che dice sia vero, ma almeno non è un completo sconosciuto e non ha una storia di solo inesattezze.

Si vocifera anche che Nintendo avrà una diretta streaming più lunga questa settimana con tante novità per la Switch 2, e se dovesse davvero accadre, speriamo di scoprire di più su questo misterioso gioco di Wario.