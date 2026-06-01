Voce: Onimusha: Way of the Sword lancia a fine settembre

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Sebbene ci sia stata una sorprendente mancanza di notizie sul progetto, Capcom ha dichiarato questa scorsa primavera che lo sviluppo di Onimusha: Way of the Sword è nelle sue fasi finali, e ancora la scorsa settimana un affidabile insider ha riportato che il gioco sarà rilasciato quest'anno.

Se è vero, dovremmo sentire di più durante l'evento Sony di domani, il Summer Game Fest di venerdì o l'Xbox Games Showcase di domenica. Dato che Grand Theft Auto VI uscirà a novembre, sembra probabile che Capcom stia puntando al periodo da agosto a ottobre.

Ora, una voce a sostegno di questo è emersa dall'utente di X, ASDF, che è la stessa persona che è stata la prima a rivelare il logo di Rayman Legends Retold e che ha fatto trapelare contenuti di Assassin's Creed: Black Flag Resynced ad aprile. Afferma che Onimusha: Way of the Sword uscirà il 25 settembre, che è un venerdì (il giorno in cui Capcom di solito ritira i suoi giochi).

Che sia vero o meno, dovremmo scoprirlo questa settimana, ma speriamo che ci aspetti un'emozionante avventura samurai all'inizio di questo autunno.