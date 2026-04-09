Voce: PlayStation ospiterà uno streaming di terze parti la prossima settimana

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Il ritmo degli eventi di videogiochi quest'anno è stato così frenetico che sembra quasi strano passare una settimana senza una diretta importante da guardare. Ma la prossima settimana le cose potrebbero tornare alla normalità. Dopo aver precedentemente dichiarato che Sony avrebbe ospitato uno streaming per giochi di terze parti prima dell'estate, Nate the Hate ha ora pubblicato dettagli più specifici sull'argomento, scrivendo:

"Condividerò la data non confermata che ho sentito per il prossimo potenziale State of Play: 16 aprile. Enfasi su non confermato."

È sicuramente sottolineato che questa non è un'informazione confermata, quindi non rimanere delusi se non succede nulla. Nate the Hate è normalmente uno dei leaker più affidabili al momento, ma in questo caso, per una volta, è incluso un disclaimer.

Alcune ipotesi ragionevoli su cosa potremmo vedere sono Assassin's Creed: Black Flag Resynced, Kena: Scars of Kosmora e Silent Hill: Townfall. Se questo si rivela corretto, cosa speri di vedere?