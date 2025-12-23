Voce: Questo è il ruolo che interpreta Seth Rogen Supergirl

HQ

Ci sono state voci persistenti da parte di diversi importanti insider di Hollywood secondo cui Seth Rogen apparirà nel Supergirl del prossimo anno. Finora non è stato confermato, ma come abbiamo riportato la scorsa settimana, il film ha iniziato le proiezioni di prova per scoprire cosa funziona e cosa no.

Grazie a ciò, l'insider cinematografico Daniel Richtman (tramite ComicBookMovie.com) ora afferma di sapere quale ruolo avrà Rogen, e si rivela essere un ruolo di supporto, piuttosto che il personaggio più importante che molti speravano. Scrive che è "un piccolo alieno che aiuta a gestire un autobus spaziale", probabilmente riferendosi all'autobus spaziale che Kara Zor-El sta aspettando nel primo trailer.

Può sembrare atipico per una grande star come Rogen, ma il suo interesse per i supereroi e altri progetti nerd è ben noto, ed è stato coinvolto nella creazione sia delle serie The Boys e Invincible, sia del film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Supergirl debutta nelle sale il 26 giugno, e probabilmente ne sapremo molto di più più avanti questa primavera.