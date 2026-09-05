Voce: Rockstar anticipa il lancio su PC di Grand Theft Auto VI

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Ovviamente non c'è alcun dubbio che Grand Theft Auto VI verrà rilasciato su PC prima o poi. Ma al lancio sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series S/X. Quindi, quando arriverà su PC?

Non lo sappiamo con certezza, ovviamente, ma guardando l'esperienza passata, ci sono voluti otto mesi per Grand Theft Auto IV, 19 mesi per Grand Theft Auto V e 13 mesi per Red Dead Redemption 2. Quindi, circa un anno dopo sarebbe una stima ragionevole. Ma... forse potrebbe succedere prima, almeno secondo l'editor di VGC Andy Robinson.

Nell'ultimo episodio del podcast VGC, afferma che tutto ciò che è successo recentemente nel mondo dei videogiochi, con i prezzi dei componenti alle stelle e la carenza sia della PlayStation 5 che della Xbox Series S/X, ha spinto Rockstar a considerare di accelerare il processo:

"Penso che spingeranno la versione PC in alto. C'è un po' di rumore a riguardo. Che forse la versione PC potrebbe arrivare prima di quanto alcuni si aspettino proprio per tutto quello che sta succedendo."

Se Rockstar avesse seguito il suo solito calendario, un rilascio PC in tempo per la prossima stagione di shopping natalizio sarebbe sembrato ragionevole, ma ora sembra che potrebbe accadere anche prima. Osiamo anche solo sognare una versione PC davvero fantastica in uscita questa primavera o quest'estate?