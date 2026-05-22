Voce: Sonic Frontiers riceverà una Definitive Edition per Switch 2 il mese prossimo

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Circolano voci secondo cui Sonic Frontiers sarà ripubblicata come Definitive Edition, con voci che suggeriscono persino che questa versione abbia già ricevuto classificazioni per età in diverse parti del mondo. È quindi circa al 99% certo che sia effettivamente in corso.

Ora, uno dei leaker più affidabili, Billbil-kun di Dealabs, ha condiviso qualche informazione in più, che include principalmente la data di uscita. Scrive che Sonic Frontiers: Definitive Edition sarà lanciato su Switch 2 il 23 giugno e costerà 49,99 dollari, dieci dollari in meno rispetto a quando era stato rilasciato quattro anni fa.

Billbil-kun nota di non sapere se sarà disponibile anche su altre piattaforme o se sarà un'esclusiva per Switch 2, ma in ogni caso probabilmente scopriremo molto presto di più, forse durante il Summer Game Fest o il Nintendo Direct che si dice arriverà a giugno.