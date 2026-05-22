Voce: Sonic Frontiers riceverà una Definitive Edition per Switch 2 il mese prossimo
Da tempo circolano voci persistenti su questa versione aggiornata, che apparentemente dovrebbe essere rilasciata nella seconda metà di giugno.
Circolano voci secondo cui Sonic Frontiers sarà ripubblicata come Definitive Edition, con voci che suggeriscono persino che questa versione abbia già ricevuto classificazioni per età in diverse parti del mondo. È quindi circa al 99% certo che sia effettivamente in corso.
Ora, uno dei leaker più affidabili, Billbil-kun di Dealabs, ha condiviso qualche informazione in più, che include principalmente la data di uscita. Scrive che Sonic Frontiers: Definitive Edition sarà lanciato su Switch 2 il 23 giugno e costerà 49,99 dollari, dieci dollari in meno rispetto a quando era stato rilasciato quattro anni fa.
Billbil-kun nota di non sapere se sarà disponibile anche su altre piattaforme o se sarà un'esclusiva per Switch 2, ma in ogni caso probabilmente scopriremo molto presto di più, forse durante il Summer Game Fest o il Nintendo Direct che si dice arriverà a giugno.