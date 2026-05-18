Voce: Sony è interessata a rifare Infamous e altri marchi classici

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In un'epoca in cui ci vuole incredibilmente tanto tempo per sviluppare giochi e inventare nuove idee, mentre gli editori preferiscono restare fedeli a marchi forti, i remake sono diventati sempre più popolari. Ad esempio, Dragon Quest VII Reimagined è stato rilasciato di recente, e nei prossimi mesi possiamo aspettarci Starfox, Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced, Halo: Campaign Evolved e Tomb Raider: Legacy of Atlantis - solo per citarne alcuni.

Mentre la maggior parte dei grandi editori si è unita al carro, Sony è stata più cauta; Il suo remake più recente è il The Last of Us: Part I di quattro anni, e l'unico finora annunciato è il God of War Trilogy Remake. Ma sembra che siano ancora molto curiosi del concetto, e Jordan Middler di VGC ha detto l'altro giorno che stanno esplorando un remake di Infamous, una serie di cui non abbiamo visto traccia dai tempi di Infamous: First Light nel 2014.

Questo ha spinto gli utenti a rivolgersi a uno dei più affidabili insider del mondo videoludico, NateTheHate, per chiedergli cosa ne sapesse. Ha risposto che, pur non avendo sentito nulla a riguardo (il che non significa dire che non sia vero), ha aggiunto che "c'è del vero nel fatto che Sony stia esplorando e considerando di ripristinare alcune delle loro vecchie IP inutilizzate".

E detto questo, tutto ciò che possiamo fare è sperare. Quale serie di giochi vorresti vedere Sony riportare e riportare?